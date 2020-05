صحة المؤقتة تعلن عن بدء المسح العشوائي في ميادين بنغازي

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، عن البدء فعليًا بالمسح

العشوائي في ميادين مدينة بنغازي.

وقالت إدارة الإعلام بصحة المؤقتة في تدوينة عبر صفحتها

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة

وباء كورونا نظمت المسح العشوائي وقامت بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق

السكنية وسحب العينات العشوائية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة من

قبل اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا.

وقال مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات، عبدالغفار

المنفي، إنه تم العمل على هذه الخطة منذ أسبوع تقريبا بحيث تغطي العينة العشوائية جميع

أنحاء بنغازي بالكامل وهي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها

أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية.

وأضاف المنفي أن هذا المسح يعتبر للحالات العامة وهو يستهدف

كل الأعمار من كلا الجنسين، مشيرًا إلى أن خمس فرق بدأت عملها السبت في الميدان بمنطقة

“السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة ” لافتًا

إلى أنه تم توزيع الفرق بطريقة عشوائية وكان هناك تجاوب كبير جدا من الناس في هذه الأحياء

وتعاون إيجابي مع الفرق.

وتابع المنفي أن الفرق قامت بسحب العينات بحسب التوزيع الديموغرافي

كما تم التخطيط له، مبينًا أنه قد تم سحب 50 عينة يوم السبت من جميع الشرائح وسيستمر

إلى أن يصل العدد إلى 600 عينة.

