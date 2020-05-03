منظمات المجتمع المدني في بنغازي تعلن تفويضها للقيادة العامة وتدعو لتكليف حكومة وحدة وطنية مصغرة

بنغازي-العنوان أعلنت منظمات المجتمع المدني في بنغازي تفويضها للقيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي وحل كافة الأجسام السياسية المنبثقة عنه. ودعت المنظمات، في بيان ألقي مساء يوم السبت في بنغازي، بأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مهام رئيس الدولة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما دعت …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
صحة المؤقتة تعلن عن بدء المسح العشوائي في ميادين بنغازي
تم النشر منذُ 15 دقيقة
تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة أبو سليم
تم النشر منذُ 37 دقيقة
منظمة الحركة الوطنية للإصلاح تعلن تفويضها للقيادة العامة لإدارة شؤون ليبيا
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
بلدية أبو سليم تسلم فرع شركة الخدمات عددًا من الصناديق الضاغطة
تم النشر منذُ 47 دقيقة
أضف تعليقـك