منظمات المجتمع المدني في بنغازي تعلن تفويضها للقيادة العامة وتدعو لتكليف حكومة وحدة وطنية مصغرة

بنغازي-العنوان أعلنت منظمات المجتمع المدني في بنغازي تفويضها للقيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي وحل كافة الأجسام السياسية المنبثقة عنه. ودعت المنظمات، في بيان ألقي مساء يوم السبت في بنغازي، بأن يتولى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر مهام رئيس الدولة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. كما دعت …

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