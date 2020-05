تسلمت بلدية الغريفة، السبت، شحنة من الأدوية ومعدات الوقاية،

مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، لمساعدة البلدية في مكافحة فيروس

كورونا.

وبحسب تدوينة لبلدية الغريفة عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن هذه الشحنة تسلمها رئيس لجنة الأزمة واللجنة

الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا ببلدية الغريفة، بحضور عميد البلدية ومدير مكتب العلاقات

العامة.

وأضافت البلدية أن هذه الشحنة تأتي في إطار دعم المرافق الصحية

والمواقع التي تم تخصيصها من قبل البلدية كأماكن للعزل والحجر لحالات الاشتباه بالإصابة

بفيروس كورنا.

The post بلدية الغريفة تتسلم شحنة من الأدوية والمعدات الطبية والوقائية لمكافحة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24