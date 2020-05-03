“السراج” يثني على أهل الجنوب ويعدهم بـ”مسار التنمية”

نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،تصريحاً للسراج أثنى من خلاله على “أهل الجنوب” وما وصفه بالمواقف المشرفة التي أعلنوها و “الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديموقراطية” – حسب توصيف السراج ، دون أن يسمي البيان مدناً بعينها أو بلدات قامت بذلك.

وقال السراج في بيانه الموجه لأهل الجنوب إنه( إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد).

وأكد بيان السراج أن عدم تحقق كل الوعود بالتنمية والخدمات إنما عرقلها ما قال إنه: ( جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، و ليؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد).

وقال السراج في تصريحه لأهل الجنوب إن ( البشائر تلوح في الأفق بهزيمة المشروع الانقلابي والعودة القريبة لمسار التنمية والبناء)، مضيفاً ( علينا من الآن العمل معاً يداً بيد، لإعادة تفعيل جهودنا وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة وأن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية جميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لننحاز جميعا للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في اطار الدولة المدنية الديموقراطية).

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