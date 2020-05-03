لجنة برلمانية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة “متجاهلي الهدنة”

جددت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب نداءات المجلس للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وفي مقدمتها ما يخص مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 .

وأشارت لجنة الشؤون الخارجية إلى قرار القيادة العامة للجيش الوطني بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور العمليات في مدينة طرابلس، لأسباب إنسانية.

ودعت اللجنة – عبر نداء بموقع البرلمان- إلى الالتزام بالهدنة الانسانية وتحمل الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الانسانية والخسائر في الارواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون .. كما أكد نداء اللجنة إلى أن تلك “الأفعال الاجرامية انتهاك للقانون الانساني والدولي”.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا وإلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة .

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