بدء توزيع السلع المخصصة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت

شرع مكتب مبيعات موازنة الأسعار بسرت التابع لمراقبة الاقتصاد في توزيع المخصصات من السلع التموينية للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الواقعة بنطاق بلدية سرت وعددها 106 جمعيات معتمدة، إضافة إلى عدد من النازحين من مناطق مختلفة لمدينة سرت.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت إن الجهة المشرفة على التوزيع من مراقبة الاقتصاد ومكتب مبيعات صندوق موازنة الأسعار بسرت شرعت في توزيع اصناف السلع وعدد أربعة اصناف فقط لعدد خمسين جمعية استهلاكية فقط من واقع 106 جمعيات.

وتم تسليم الجمعيات المستهدفة بعد اتمام اجراءات التسديد المالي اربعة أصناف وهي السكر والارز والطماطم والدقيق باستثناء الزيت الذي لم يصل مخازن السلع التموينية بسرت حتى الان.

واوضح أنه حسب مصادر عدد من مدراء الجمعيات التعاونية بسرت فإن الدفعة الاخرى المتبقية من الجمعيات التعاونية بسرت وضواحيها وعددها 56 جمعية سيتم تسليمها ثلاثة اصناف من السلع باستثناء الطماطم والزيت لعدم توفرها بالمخازن حسب مصادر مراقبة الاقتصاد في سرت، الامر الذي شكل مشكلة كبيرة في هذا الملف وفي غياب الرقابة والمسؤولية من بلدية سرت والجهات الرقابية ووزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية.