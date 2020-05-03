ترحيب مجلس النواب بأهمية التواصل الليبي مع واشنطن

أشاد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية ، خلال تلقيه مكالمة هاتفية من سفير أميركا لدى ليبيا “ريشارد نورلاند” .

وأكد السفير الأميركي خلال المكالمة على أهمية احترام العملية الديمقراطية وأهمية استمرار المفاوضات برعاية ألامم المتحدة، وناقش “عقيلة صالح” مع “نورلاند” نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكرياً في ليبيا.

ونوه السفير الأميركي على أهمية محاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وأكد “عقيلة صالح” أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش الوطني في شهر رمضان تم اختراقها من الطرف الآخر وهي ليست المرة الأولى ، مؤكداً دعمه الثابت للقيادة العامة للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والمرتزقة- حسب وصفه وما أورده الموقع الرسمي لمجلس النواب- وأكد رئيس المجلس ترحيبه بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة احترام إرادة الشعب الليبي.

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