فيديو | كشف حقيقة الأجسام المضيئة في سماء المنطقة الغربية

ليبيا – شاهد بعض سكان المنطقة الغربية فجر اليوم الأحد ضوءًا غريبًا في أجواء عدة مناطق فيما اعتقد البعض انها أسراب طائرات مسيرة او صواريخ متجهة الى مكان ما ولكن ذات المشهد قد شاهده سكان أيضاً في مناطق جنوب إيطاليا وشرق فرنسا بوقت سابق الليلة .

بدا المشهد في السماء وكأنه قطارًا مضيئًا وشكل مشهدًا رائعًا، ولكن الحقيقة هي أن الأجسام المضيئة التي عبرت السماء بشكل سريع تعد الدفعة السابعة من أقمار ‎”ستارلينك” التي أطلقتها شركة “سبيس إكس” الأسبوع الماضي وتسمى أيضًا ” ستار إيكس تراين ” أي قطار سبيس إكس .

وبلغ عدد الدفعة الأخيرة من أقمار شركة ” سبيس إكس ” العملاقة هو 60 قمرًا صغير الحجم، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 420 قمرًا، وهي معدة وفق الشركة لتوفير خدمة الإنترنت ، وقد شاهدها أيضًا خلال هذا الأسبوع سكان عدة مناطق في أوروبا إضافة للملكة العربية السعودية وشمال السودان .

وشكلت هذه المجموعة الأولى مشهدًا غير مألوف بعد أن أطلقت شركة “سبيس إكس” لمؤسسها إيلون ماسك، 60 قمرًا صناعيًا، هي المجموعة الأولى ضمن مشروعها لاتصالات الإنترنت فائقة السرعة الذي أطلقت عليه اسم “ستارلينك”.

وبدا المشهد في الليل وكأن قطارًا مضيئًا مكوّنًا من 60 عربة، يجوب الفضاء ويثير الدهشة، حسبما رصده بعض المواطنين في سماء المنطقة الغربية من غرب طرابلس وحتى مناطق أسفل الجبل الغربي .

المرصد – متابعات

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