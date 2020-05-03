بلدية طرابلس المركز تعلن إطلاق خدمة مصرفية لتقليل الازدحام

أعلنت بلدية طرابلس المركز إطلاق منظومة لتنظيم مواعيد لزبائن المصرف عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم خاص بالخدمة، لتقليل الازدحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تحديد موعد الحضور للمصرف وإستلام المرتب (السيولة النقدية) عقب إرسال الرسالة، ودون الوقوف في الطوابير والإنتظار لفترات طويلة.

ونوهت إلى أن هذا الحل «من ضمن الحلول التي تم دراستها لتقديم خدمات للمواطنين دون اللجوء للإزدحام والتجمعات وخاصة في المصارف». ولفتت إلى «الإتفاق مع وكالة حروف الإبداعية لتصميم منظومة خاصة لإدارة وتنظيم الخدمات المصرفية وبالتعاون مع مصرف الجمهورية على أن يتم تعميمها على باقي المصارف فيما بعد».

ومع استمرار الاجراءات الاحترازية بمختلف مؤسسات البلاد لمجابهة فيروس كورونا، استقرت الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس فعند 63 حالة حتى يوم أمس، بينها ثلاث وفيات، فيما تعافى 22 شخصًا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فُحصت 2007.

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