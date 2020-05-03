«الشؤون الخارجية بالنواب» تطالب بسرعة محاسبة مخترقي الهدنة

جددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النداءات المتكررة للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وأبرزها مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشارت اللجنة في بيان صادر عنها، إلى قرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبي، والخاص بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور طرابلس لأسباب إنسانية.

ودعت إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية، محملة الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعانة الإنسانية والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مشددة على أن تلك الأفعال الإجرامية تعدا انتهاكا للقانون الإنساني والدولي.

وناشد بيان اللجنة، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا، مطالبة باتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر وضرورة محاسبة كل من ينتهك الهدنة الإنسانية.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قد أكد مساء الخميس الماضي، أن المدفعية التركية قصفت من قاعدة معيتيقة مواقع للجيش رغم الهدنة التي أعلن الجيش الوطني يوم الأربعاء.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة «روسيا اليوم» “مليشيات الوفاق لم تتوقف عن قصف مواقع الجيش حتى الآن منذ إعلان الهدنة”، موضحا أن الجيش قام بالرد على عمليات الاختراق من قبل مليشيات الوفاق.

وأكد أن هناك قصف مدفعي متبادل بين الجيش والمليشيات في إطار التصدي لعمليات الانتهاك المتواصل للمليشيات والعناصر الإرهابية.

يشار إلى أن المسماري، قد أعلن الأربعاء الماضي، وقف الجيش للعمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي، قائلا: “إن أي خرق من ميليشيات الوفاق، سيتصدى له الجيش بشكل فوري وصارم”.