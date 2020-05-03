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الشاطر: مهمة «وضع مشروع الدولة» موكولة لمجلس الدولة بعد القضاء على «حفتر»

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري الذي يترأسه الإخواني خالد المشري، أن وضع مشروع الدولة هو مهمة موكولة لمجلسه، رابطا الشروع في تنفيذ هذه المهمة بالقضاء على «حفتر»، وفقا لمزاعمه.

وقال الشاطر، في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار لحل الأزمة الليبية جيد ولكنه لم يعد ممكنا لغياب مجلس النواب المنقسم إلى مجموعات لا يملك أيا منها النصاب فضلا عن تعنت كل منها”.

وأضاف “علينا أن نضع مشروع الدولة ما بعد القضاء على «حفتر».. مجلس الدولة موكولة له المهمة”، خاتما تغريدته بهاشتاق «ليبيا تنتصر».

وكان الشاطر قد أعلن صراحة قبل أيام رفضه للهدنة الإنسانية في شهر رمضان، التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة زاعما في تغريدة سابقة له أن «حفتر» طلب الهدنة لكي يكسب الوقت ويجند المزيد من المرتزقة، داعيا في ذات الوقت السراج إلى رفض هذه الهدنة.

كما أبدى قبل ذلك اعتراضه على المطالبات الدولية بهدنة إنسانية في ليبيا، بسبب تفشي جائحة كورونا، مدعيا أن هناك أولوية أخرى، وقال الشاطر حينها في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مطالبات على أعلى المستويات بهدنة إنسانية للتصدي لجائحة كورونا الجديد”.

وأضاف “الأحرى كبح جماح «المتهور» الذي عاث في ليبيا قتلا وتدميرا وتهجيرا. الجائحة قتلت اثنين والإصابات 61 تعافى معظمهم”، على حد زعمه.

وتابع، عضو الاستشاري، المعروف عنه انحيازه وتأييده المطلق للغزو التركي لليبيا أولويتنا إيقاف من قتل عشرات الآلاف وعرقل بناء الدولة. كورونا مقدور عليها”.

الوسوم

المجلس الاستشاري المشير خليفة حفتر عبد الرحمن الشاطر معركة طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أقرأ التاريخ يا عبدالرحمن الشاطر وخذ مني نبذه بسيطه
    أنا عدت بالزمن الي الوراء وتجولت في حقب في تاريخ أجدادكم فلم أجد ما يسرني حيث وجدت
    صفحات سوداء من تاريخ سكان طرابلس وما جاورها في حق اخوتهم في الدين وشركائهم في الوطن فتعالوا نحدثكم عن التاريخ الأسود لبعض الليبيين في الفرق الليبية المقاتلة في صفوف الجيش الايطالي وجدت شئ أسمه العصابات الليبية (الباندات) Banda كلمة “باندة” هي كلمة ايطالية “Banda” وتعني عصابة او مليشيا، وهي فرق غير نظامية من الخونة الليبيين استعان بهم الايطاليين ليحكموا قبضتهم على ليبيا. هذه الكلمة يعرفها الكثير من سكان برقة بسبب توافد الكثير من هذه العصابات الليبية “الباندات” من طرابلس الى برقة لمساندة القوات الايطالي لكي تحكم قبضتها على هذا الاقليم المتمرد! بعد طرد الحلفاء الايطاليين من برقة في السنوات الاولى من الحرب العالمية الثانية وعجز الجيش الإيطالي المهزوم عن حماية او نقل من ساعده من الباندات معه. قام سكان برقة بالثأر من الخونة لأنفسهم ولشهدائهم، وانتقموا من أعدائهم وجلاديهم الغزاة المحتلين، واستعادوا أراضيهم وأملاكهم التي تم الاستيلاء عليها بالقوة. انتهز سكان برقة فرصة وجود الجيش البريطاني الذي لم يتدخل في شئون حياتهم اليومية، وحاولوا إعادة تنظيم أمورهم من جديد. لكن وصول القوات الألمانية أفسد كل شيء. قام رومل بهجومه المضاد الناجح وتمكن من طرد القوات البريطانية إلى الحدود المصرية. وأعيدت برقة إلى حظيرة الاحتلال الايطالي. بدأ الإيطاليون يفكرون في كيفية الانتقام من سكان اقليم برقه واستقر امرهم على الاستعانة من جديد بالعصابات الليبية “الباندات” التي تم تشكيلها اثناء الغزو الايطالي لليبيا، واستعمال التركيبة الاجتماعية والقبلية للمجتمع الليبي وما تعتريها من عيوب وثغرات ونقاط ضعف لكي يتم الانتقام هذه المرة من الليبيين بأيدي ليبية! وهكذا تم من جديد اعادة تنظيم الباندات من مناطق طرابلس واعادة تجهيزها وتسليحها. ووضعوا على رأس قيادتها خونة ليبيين أظهروا استعدادا لأداء المهمة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. لعل اشهرها باندة عاكف امسيك الغرياني ورمضان القريتلي وغيرها الكثير! كان ظاهر مهمة هذه الباندات هو البحث عن الأسلحة التي صارت في حوزة أهل برقة من الجيش البريطاني. وكان باطنها العذاب والانتقام من سكان الاقليم، وعقاباً لهم على ما فعلوه بالإيطاليين وما فعلوه بالخونة الليبيين في فترة انسحابهم. لقد منح الإيطاليين تلك العصابت تفويضاً مطلقاً فيما تفعله، دون رادع أو عقاب. فارتكبت أعمالاً وحشية يندى لها الجبين، من تدنيس للحرمات والأعراض وسلب ونهب وقتل واعتقال وابتزاز للأموال عن طريق التلويح بتهمة إخفاء أسلحة أو التهديد بالاتهام بالعمالة للإنجليز أو أية تهمة أخرى. وظلت هكذا تعيث فساداً في برقة من أقصاها إلى أقصاها. لدرجة أن همجية بعضها فاقت وحشية الإيطاليين أنفسهم! إلى أن حقق الجيش الثامن البريطاني بقيادة “مونتغومري” انتصاره الكبير في معركة العلمين في نوفمبر 1942، واضطر رومل إلى الانسحاب بفيلقه الأفريقي الممزق، والتقهقر غرباً على نحو متواصل، تحت ضربات الجيش الثامن الأنجليزي وما حدث بعد ذلك قصه آخري والسؤال الذي يخطر ببال كثيرين هل اجدادكم نائمي في قبورهم قرري العين هائين مطمئنين عليكم – فلا أعتقد ذلك حيث قال الهيتمي:  فَي الْقِصَاصُ – فَإِنْ كَانَ لَك خَوْفٌ عَلَى صِغَارِك وَأَوْلَادِك الْمَحَاوِيجِ الْمَسَاكِينِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِي أَعْمَالِك كُلِّهَا لَا سِيَّمَا فِي أَوْلَادِ غَيْرِك، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْفَظُك فِي ذُرِّيَّتِك وَيُيَسِّرُ لَهُمْ مِنْ الْحِفْظِ وَالْخَيْرِ وَالتَّوْفِيقِ بِبَرَكَةِ تَقْوَاك مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُك بَعْدَ مَوْتِك وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُك، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فِي أَوْلَادِ النَّاسِ وَلَا فِي حُرُمِهِمْ، فَاعْلَمْ أَنَّك مُؤَاخَذٌ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِك وَذُرِّيَّتِك وَأَنَّ مَا فَعَلْتَهُ كُلَّهُ يُفْعَلُ بِهِمْ. فَإِنْ قُلْت: هُمْ لَمْ يَفْعَلُوا فَكَيْفَ عُوقِبُوا بِزَلَّاتِ آبَائِهِمْ وَانْتُقِمَ مِنْهُمْ بِمَعَاصِي أُصُولِهِمْ؟ قُلْت نعم : لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لِأُولَئِكَ الْأُصُولِ وَنَاشِئُونَ عَنْهُمْ. {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا}. [الأعراف: 58

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    • How many grand children do you have by now whom their fathers have arrived from Syria, Chad or Turkey
      The oldest Turkish dog among other Turkish dogs & slaves keep on barking more & more and gets the intended themes or msgs from Tripoli’s piled trash

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  • الله يخرب بيت ام الترامادول الذى تتعاطاه فى رمضان ويجعلك فى التوهان ياحمار يابن الحمار مجلس الدولة سقط بسقوط الصخيرات وشيعها الشعب فى جنازة شعبية يوم 27 ابريل اما اوهام اسقاط حفتر فيحتاج لقتل تسعون فى المائة من الشعب الليبى لكى تتحقق اوهام خوان قدرهم اخوك المعتوه السويحلى بنسبة 7 % عموما ما يقع الا الشاطر كان كان ياماكان ايام زمان مش زمان قوى من سبع سنين الشاطر خيرت الشاطط اكثر منك غباوة وراسه راس شيطان وكان صاحب القرار فهو نائب المرشد وكان يتباهى بانه يحكم ست دول وين هو الان ذليل وحقير فى السجن وكذلك نهايتكم السوداء دائما

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  • حسب اتفاق الصخيرات يتضح اولا : ان المجلس الاعلى استشاري وليس تشريعي . ثانيا : ان المجلس المذكور يجب ان يحظى بموافقة مجلس النواب ، لكي تكون استشاراته قانونية .
    كما لا يخفى ان الاتفاق المذكور ينص صراحة على اخلاء العاصمة من المسلحين . وهذا ما يعمل من اجله المشير . نسال الله ان يعينه عليه . لان ليبيا ملك لليبيين لا لمجموعة تحتكر السلاح .
    ولما يئس المشير من تنفيذ اهم مخرجات الصخيرات قرر اعتباره كان لم يكن . لان الليبيين من خلال سلطتهم التشريعية (البرلمان) لم يوافقوا على مخرجاته اصلا .

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