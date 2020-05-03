الشاطر: مهمة «وضع مشروع الدولة» موكولة لمجلس الدولة بعد القضاء على «حفتر»

كشف عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري الذي يترأسه الإخواني خالد المشري، أن وضع مشروع الدولة هو مهمة موكولة لمجلسه، رابطا الشروع في تنفيذ هذه المهمة بالقضاء على «حفتر»، وفقا لمزاعمه.

وقال الشاطر، في تغريدة على حسابه الشخصي بـ«تويتر»: “التمسك بالاتفاق السياسي كإطار لحل الأزمة الليبية جيد ولكنه لم يعد ممكنا لغياب مجلس النواب المنقسم إلى مجموعات لا يملك أيا منها النصاب فضلا عن تعنت كل منها”.

وأضاف “علينا أن نضع مشروع الدولة ما بعد القضاء على «حفتر».. مجلس الدولة موكولة له المهمة”، خاتما تغريدته بهاشتاق «ليبيا تنتصر».

وكان الشاطر قد أعلن صراحة قبل أيام رفضه للهدنة الإنسانية في شهر رمضان، التي أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة زاعما في تغريدة سابقة له أن «حفتر» طلب الهدنة لكي يكسب الوقت ويجند المزيد من المرتزقة، داعيا في ذات الوقت السراج إلى رفض هذه الهدنة.

كما أبدى قبل ذلك اعتراضه على المطالبات الدولية بهدنة إنسانية في ليبيا، بسبب تفشي جائحة كورونا، مدعيا أن هناك أولوية أخرى، وقال الشاطر حينها في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مطالبات على أعلى المستويات بهدنة إنسانية للتصدي لجائحة كورونا الجديد”.

وأضاف “الأحرى كبح جماح «المتهور» الذي عاث في ليبيا قتلا وتدميرا وتهجيرا. الجائحة قتلت اثنين والإصابات 61 تعافى معظمهم”، على حد زعمه.

وتابع، عضو الاستشاري، المعروف عنه انحيازه وتأييده المطلق للغزو التركي لليبيا أولويتنا إيقاف من قتل عشرات الآلاف وعرقل بناء الدولة. كورونا مقدور عليها”.