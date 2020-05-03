بدء المسح العشوائي لعينات «كورونا» في بنغازي

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد البدء في إجراء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس في بنغازي، أمس السبت، وذلك بسحب عينات 50 شخصا، على أمل الوصول إلى 600 عينة.

وقالت اللجنة إن المسح العشوائي بدأ فعليا أمس، إذ قامت اللجنة بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة البواء، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضح مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبدالغفار المنفي أن المسح يتم بناء على خطة جرى العمل عليها منذ أسبوع، بهدف أن تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل، مضيفا: هي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية.

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ونبه بأن اختيار العينات يتم بناء التعداد السكاني لسنة 2016 وهو أخر تعداد سكاني رسمي، متابعا: «أجرينا من خلاله إسقاطات تحمل البيانات لكل حي وكل منزل؛ كم يحمل من أسرة وكم عدد أفراد كل منزل من حيث أعداد السكان والنوع، وهو ما ساعدنا كثيرا في هذا المسح العشوائي ورسم الخريطة النهائية للعينات».

وأشار إلى أن المسح يستهدف كل الأعمار من الجنسين، وقد بدأ يوم أمس بخمسة فرق في الميدان بمناطق: السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة، وتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية، مع تجاوب من المواطنين في هذه الأحياء بشكل إيجابي.

ولفت إلى سحب العينات بحسب التوزيع الديموغرافي، بمعدل 50 عينة في اليوم الأول من جميع الشرائح، على أن يستمر سحب العينات حتى الوصول إلى 600 عينة.

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