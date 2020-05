أعلنت اللجنة الطبية ببلدية الزاوية، الأحد، أنه تم أخذ عينات من 28 حالة اشتباه بفيروس كورونا أمس السبت.

وأكدت اللجنة في بيان لها، أن نتائج جميع العينات سالبة وخالية من فيروس كورونا.

The post اللجنة الطبية بالزاوية تعلن سلبية نتائج 28 حالة اشتباه بكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24