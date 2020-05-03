خارجية البرلمان تحمل الرافضين للهدنة مسؤولية معاناة المدنيين

دعت لجنة الخارجية بمجلس النواب إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية محملة الأطراف التي ترفض الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مؤكدة أن تلك الأفعال الإجرامية انتهاك للقانون الإنساني والدولي.

وناشد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا وإلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة.

وجدد العقوري نداءات المجلس المطالبة بالهدنة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وأبرزها مكافحة وباء كورونا، وأشار إلى قرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور مدينة طرابلس لأسباب إنسانية.