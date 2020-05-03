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«تيكة»: نتجنب ضرب المحلات التجارية وطيراننا المسر أبلى بلاء حسنا في ترهونة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الباسط تيكة مدير ما يسمى بـ«شعبة الإعلام الخارجي بمكافحة الإرهاب، التابعة لمليشيات السراج»، أن الطيران المسير أبلى بلاء حسنًا، مع نقاط وتمركزات داخل ترهونة وضواحيها، وشُل إمدادات، ما جعلهم يجلبون إمداداتهم بطرق مختلفة باستخدام سيارات الإسعاف.

وواصل «تيكة» زعمه عبر مداخلة هاتفية له، عبر فضائية «ليبيا بانوراما»، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي: «أن نتائج هذه الضربات كانت ممتازة، وأنه تم رصد مراكز ونقاط الذخيرة، وتم التعامل معها بكل دقة، مُتابعًا: “العدو يعاني من الضربات الموجعة التي تقوم بها المدفعية”.

وادعى أنه يوجد طيران ليلي يتعامل مع جميع الأهداف، وكل ما يمكن رصده ونحاول تحاشى إصابة المباني السكنية، وأن ما وصفهم بالعدو «لا بيحوا بالحقيقة حول عدد الوفيات والجرحى، ويتم نقل جثثهم إلى الجفرة في سرية تامة».

«تيكة» ادعائه قائلا: «نقوم بتصوير كافة ضرباتنا، واستهدفنا مواقع كثيرة في قصر بن غشير بها مرتزقة ووقود وذخيرة، وحاولنا تجنب ضربات المحلات التجارية، ونحاول رصد المرتزقة في تمركزاتهم وأثناء تحركهم بآلياتهم وتلقينهم ضربات موجعة».

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا حمار طيرانكم المسير يسقط مثل العصافير فى محاور القتال لهذا يذهب لمناطق نائية ويقصف سيارات الاسعاف والسيارات المدنية انظر ياحمار عند ابوقرين شرق مصرته بعد الطريحة التى اخذتوها هناك وسقوط معظم المسيرات التركية تجد هدنة وهدوء تام وين هذه المسيرات باحمار فى محاور القتال بطرابلس تسقط مثل العصافير اما انت انتيكة ياتيكة !!

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  • اكذبوا على أنفسكم الليبيون لن يصدقوا أحدا منكم ولابد من طرابلس وسحق العملاء والاتراك وإن طال السفر …..

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  • وهل هذه تعتبرها رجوله فانت هنا مهان ومرتهن للاتراك وتحارب فينا تحت علم تركيا يا فاسد بالليبي توا يبان لك ويبان لغيرك يا خونه وما أنتم إلا أحفاد لهؤلاء الخونه ومحاربتكم لشرق ليبيا ليست جديده أو مستبعده فأجدادكم فعلوا الشئ نفسه تحت علم أيطاليا فلا غرابه أن تكون صفحات تاريخكم شبيها في السواد بصفحات أجدادكم فمن شابه جده في ااعماله للخارج فما ظلم أنا فإليك ما تحاول نسيانه وتجاهله من صفحات سوداء من تاريخ سكان طرابلس وما جاورها في حق اخوتهم في الدين وشركائهم في الوطن فتعالوا نحدثكم عن التاريخ الأسود لبعض الليبيين في الفرق الليبية المقاتلة في صفوف الجيش الايطالي وجدت شئ أسمه العصابات الليبية (الباندات) Banda كلمة “باندة” هي كلمة ايطالية “Banda” وتعني عصابة او مليشيا، وهي فرق غير نظامية من الخونة الليبيين استعان بهم الايطاليين ليحكموا قبضتهم على ليبيا. هذه الكلمة يعرفها الكثير من سكان برقة بسبب توافد الكثير من هذه العصابات الليبية “الباندات” من طرابلس الى برقة لمساندة القوات الايطالي لكي تحكم قبضتها على هذا الاقليم المتمرد! بعد طرد الحلفاء الايطاليين من برقة في السنوات الاولى من الحرب العالمية الثانية وعجز الجيش الإيطالي المهزوم عن حماية او نقل من ساعده من الباندات معه. قام سكان برقة بالثأر من الخونة لأنفسهم ولشهدائهم، وانتقموا من أعدائهم وجلاديهم الغزاة المحتلين، واستعادوا أراضيهم وأملاكهم التي تم الاستيلاء عليها بالقوة. انتهز سكان برقة فرصة وجود الجيش البريطاني الذي لم يتدخل في شئون حياتهم اليومية، وحاولوا إعادة تنظيم أمورهم من جديد. لكن وصول القوات الألمانية أفسد كل شيء. قام رومل بهجومه المضاد الناجح وتمكن من طرد القوات البريطانية إلى الحدود المصرية. وأعيدت برقة إلى حظيرة الاحتلال الايطالي. بدأ الإيطاليون يفكرون في كيفية الانتقام من سكان اقليم برقه واستقر امرهم على الاستعانة من جديد بالعصابات الليبية “الباندات” التي تم تشكيلها اثناء الغزو الايطالي لليبيا، واستعمال التركيبة الاجتماعية والقبلية للمجتمع الليبي وما تعتريها من عيوب وثغرات ونقاط ضعف لكي يتم الانتقام هذه المرة من الليبيين بأيدي ليبية! وهكذا تم من جديد اعادة تنظيم الباندات من مناطق طرابلس واعادة تجهيزها وتسليحها. ووضعوا على رأس قيادتها خونة ليبيين أظهروا استعدادا لأداء المهمة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. لعل اشهرها باندة عاكف امسيك الغرياني ورمضان القريتلي وغيرها الكثير! كان ظاهر مهمة هذه الباندات هو البحث عن الأسلحة التي صارت في حوزة أهل برقة من الجيش البريطاني. وكان باطنها العذاب والانتقام من سكان الاقليم، وعقاباً لهم على ما فعلوه بالإيطاليين وما فعلوه بالخونة الليبيين في فترة انسحابهم. لقد منح الإيطاليين تلك العصابت تفويضاً مطلقاً فيما تفعله، دون رادع أو عقاب. فارتكبت أعمالاً وحشية يندى لها الجبين، من تدنيس للحرمات والأعراض وسلب ونهب وقتل واعتقال وابتزاز للأموال عن طريق التلويح بتهمة إخفاء أسلحة أو التهديد بالاتهام بالعمالة للإنجليز أو أية تهمة أخرى. وظلت هكذا تعيث فساداً في برقة من أقصاها إلى أقصاها. لدرجة أن همجية بعضها فاقت وحشية الإيطاليين أنفسهم! إلى أن حقق الجيش الثامن البريطاني بقيادة “مونتغومري” انتصاره الكبير في معركة العلمين في نوفمبر 1942، واضطر رومل إلى الانسحاب بفيلقه الأفريقي الممزق، والتقهقر غرباً على نحو متواصل، تحت ضربات الجيش الثامن الأنجليزي وما حدث بعد ذلك قصه آخري والسؤال الذي يخطر ببال كثيرين هل اجدادكم نائمي في قبورهم قرري العين هائين مطمئنين عليكم – فلا أعتقد ذلك حيث قال الهيتمي:  فَي الْقِصَاصُ – فَإِنْ كَانَ لَك خَوْفٌ عَلَى صِغَارِك وَأَوْلَادِك الْمَحَاوِيجِ الْمَسَاكِينِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِي أَعْمَالِك كُلِّهَا لَا سِيَّمَا فِي أَوْلَادِ غَيْرِك، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْفَظُك فِي ذُرِّيَّتِك وَيُيَسِّرُ لَهُمْ مِنْ الْحِفْظِ وَالْخَيْرِ وَالتَّوْفِيقِ بِبَرَكَةِ تَقْوَاك مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُك بَعْدَ مَوْتِك وَيَنْشَرِحُ بِهِ صَدْرُك، وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فِي أَوْلَادِ النَّاسِ وَلَا فِي حُرُمِهِمْ، فَاعْلَمْ أَنَّك مُؤَاخَذٌ فِي ذَلِكَ بِنَفْسِك وَذُرِّيَّتِك وَأَنَّ مَا فَعَلْتَهُ كُلَّهُ يُفْعَلُ بِهِمْ. فَإِنْ قُلْت: هُمْ لَمْ يَفْعَلُوا فَكَيْفَ عُوقِبُوا بِزَلَّاتِ آبَائِهِمْ وَانْتُقِمَ مِنْهُمْ بِمَعَاصِي أُصُولِهِمْ؟ قُلْت نعم : لِأَنَّهُمْ أَتْبَاعٌ لِأُولَئِكَ الْأُصُولِ وَنَاشِئُونَ عَنْهُمْ. {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا}. [الأعراف: 58

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  • تيكة ياكلب الأتراك توا تكذب وتقول نتحاشوا في المدنيين والمحلات وانت قلت في السابق سنمارس سياسة الأرض المحروقة خزي عميل

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