«تيكة»: نتجنب ضرب المحلات التجارية وطيراننا المسر أبلى بلاء حسنا في ترهونة

زعم عبد الباسط تيكة مدير ما يسمى بـ«شعبة الإعلام الخارجي بمكافحة الإرهاب، التابعة لمليشيات السراج»، أن الطيران المسير أبلى بلاء حسنًا، مع نقاط وتمركزات داخل ترهونة وضواحيها، وشُل إمدادات، ما جعلهم يجلبون إمداداتهم بطرق مختلفة باستخدام سيارات الإسعاف.

وواصل «تيكة» زعمه عبر مداخلة هاتفية له، عبر فضائية «ليبيا بانوراما»، إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي: «أن نتائج هذه الضربات كانت ممتازة، وأنه تم رصد مراكز ونقاط الذخيرة، وتم التعامل معها بكل دقة، مُتابعًا: “العدو يعاني من الضربات الموجعة التي تقوم بها المدفعية”.

وادعى أنه يوجد طيران ليلي يتعامل مع جميع الأهداف، وكل ما يمكن رصده ونحاول تحاشى إصابة المباني السكنية، وأن ما وصفهم بالعدو «لا بيحوا بالحقيقة حول عدد الوفيات والجرحى، ويتم نقل جثثهم إلى الجفرة في سرية تامة».

«تيكة» ادعائه قائلا: «نقوم بتصوير كافة ضرباتنا، واستهدفنا مواقع كثيرة في قصر بن غشير بها مرتزقة ووقود وذخيرة، وحاولنا تجنب ضربات المحلات التجارية، ونحاول رصد المرتزقة في تمركزاتهم وأثناء تحركهم بآلياتهم وتلقينهم ضربات موجعة».