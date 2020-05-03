«الأرصاد» يعلن توقعاته لدرجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد (3 مايو 2020)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا اليوم الأحد، نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشمال الغربي بين 26 و31 درجة، وعلى مناطق الشمال الشرقي بين 22 و27 درجة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 33 و37 درجة، على ان تسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيف خلال اليومين المقبلين على مناطق الشمال الغربي نتيجة تأثرها بمنخفض جوي صحراوي.

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