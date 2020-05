إدارة الشؤون الصحية بالبيضاء: سحب عينات من 49 شخصا من العائدين من الخارج

قامت فرق الرصد التابعة لمركز الرصد والتقصي البيضاء، السبت، بالكشف عن نزلاء ” فندق الجبل ” العائدين من الخارج للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت إدارة خدمات الشؤون الصحية بالبيضاء، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفرق قامت بالكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج بالفندق وعددهم (49)، وتم وسحب العينات الخاصة بفيروس كورونا وإجراء التحاليل للتحقق من سلامة النزلاء.

