بدء المسح العشوائي للكشف عن كورونا ببنغازي

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد عن البدء في إجراء المسح العشوائي للكشف عن الفيروس في بنغازي، وذلك بسحب عينات 50 شخصا، على أمل الوصول إلى 600 عينة.

وقالت اللجنة، حسب صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن المسح العشوائي بدأ فعليا أمس، إذ قامت اللجنة بإعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة البواء.

وأوضح مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات الدكتور عبدالغفار المنفي أن المسح يتم بناء على خطة جرى العمل عليها منذ أسبوع، بهدف أن تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي بالكامل.

وأوضح أن تلك الطريقة هي إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانية.