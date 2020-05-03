التكبالي: أردوغان عراب منظومة فجر ليبيا الإرهابية يعتبر ليبيا جزءاً من مشروعه الإخواني

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان ولا يزال يعتبر ليبيا جزءاً من المشروع الإخواني الذي يسيطر عليه .

التكبالي وفي تصريحات لصحيفة “البيان” أمس السبت أشار إلى أنه وبعد أن أطلق الجيش عملية الكرامة في مايو 2014 كان الدعم التركي يصل إلى الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد ومنها المنطقة الشرقية التي كانت ترزح تحت كلاكل الجماعات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان.

ونوّه عضو مجلس النواب إلى أن المنطقة الشرقية أريد لها أن تكون ثغرة في جدار الأمن القومي المصري كما كانت تركيا عرابة منظومة فجر ليبيا الإرهابية التي انقلبت على نتائج الانتخابات وسيطرت على العاصمة، موضحاً أن هذا الاندفاع التركي لم يأت من فراغ وإنما خدمة لمصالح متعددة.

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