اعترافات جديدة لمرتزقة سوريين تدعمهم تركيا بليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة وعشرين مسلحا سوريا من الموالين لتركيا قتلوا في ليبيا خلال الأيام الماضية. وقدر المرصد أعداد المقاتلين في صفوف كتائب حكومة الوفاق الليبية بنحو 7400 شخص.

يأتي هذا فيما بُثَت اعترافاتٌ جديدة لمسلحين سوريين كشفت التمويل الذي يتلقونه وطرق تهريبهم من سوريا إلى ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

ويقول أحد المرتزقة السوريين إن ألفي دولار دفعتهم تركيا بالتنسيق مع حكومة الوفاق، كانت كفيلة بتغيير بوصلته من مقاتلة جيش النظام السوري إلى محارب ضد الجيش الوطني الليبي.

وفقا للتحقيقات التي نشرتها القوات المسلحة الليبية، فإنَّ خطر سير عناصر ما يسمى جيش النخبة التركي من المرتزقة السوريين بدأ من قرية حوار كلس شمال حلب وصولا إلى غازي عنتاب ومن ثم إلى إسطنبول وبعدها إلى مطار مصراتة ليتم نقلهم إلى جبهات القتال في طرابلس.