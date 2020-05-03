صالح: الطرف الآخر خرق الهدنة في رمضان

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الآخر عدة مرات.

وأشار صالح خلال اتصال هاتفي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريشارد نورلاند” إلى دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والمرتزقه، مؤكدا ترحيبه بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة احترام إرادة الشعب الليبي كما رحب بالتواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن

ونقل صالح عن السفير الأمريكي تأكيده أهمية احترام العملية الديمقراطية، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

ولفت صالح إلى أنه ناقش مع نورلاند نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا لافتا إلى أن السفير نورلاند أكد على أهمية محاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.