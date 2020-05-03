نائب تونسي: أردوغان يعمل على التمدد الجغرافي في العالم الإسلامي عبر التدخل العسكري في ليبيا

ليبيا – قال النائب عن حركة الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدرالدين قمودي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقود منذ فترة مشروعا توسعيا استعماريا في الدول العربية ولديه رغبة في استعادة الدولة العثمانية التي تفككت عقب هزيمتها وانهيارها في الحرب العالمية الأول.

قمودي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أمس السبت أشار إلى أنّ أردوغان يعمل الآن على التمدد الجغرافي ولعب دور رئيسي في العالم الإسلامي عبر التدخل في المنطقة سواء عسكريا في ليبيا أو اقتصاديا في تونس أو إنسانيا في دول أخرى.

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