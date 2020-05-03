السراج لـ أردوغان: نقدم شكرنا وإمتناننا لتركيا لمساعدتنا في مواجهة فيروس كورونا

ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق أعرب السراج عن الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا.

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