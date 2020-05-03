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السراج لـ أردوغان: نقدم شكرنا وإمتناننا لتركيا لمساعدتنا في مواجهة فيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس السبت مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس حيث تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتم خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق أعرب السراج عن الشكر والامتنان لتركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي في مواجهة فيروس كورونا.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هل يعلم باشاآغا هذه الوقائع التاريخيه أم يجهلها
    تجريدة حبيب في الماضي ماهي إلا شراء ضمائر مرتزقه من الغرب الليبي للحرب في الشرق مقابل المال مثل ما احضرت ايطالبا ناس من الغرب الليبي لمحاربة ناس في شرقه ومثلما تفعل تركيا حاليا حيث جندت ناس من غرب ليبيا لمحاربة ناس من شرق ليبيا فالحارب مقابل المال مرتزق من الحرب … كان لاولاد علي قوه وصوله في حرب القبائل في شرق البلاد وعندما قتلوا الشيخ عبد المولي العبيدي والد حبيب فَكَّرَ حبيب أن يذهب إلى صديق والده الشيخ (القِرِّي) وهو من قبيلة العوامة، وأن يستشيره بِمَ يفعل؛ وذلك لاتصافه بالحكمة وحُسن الرأي، فقابله القري بعبوس وظن أن حبيب قد جَبُنَ أو جُنَّ، وذلك كما يدَّعي كثير من الناس، وقال له: أنت هبل (أبله)، فقال حبيب: أول اهبال من صادر الريح وبال، وثاني اهبال من خش السوق بلا مال، وثالث اهبال من خش المعركة بلا ارجال.فأيقن الشيخ القري بأن حبيباً ليس بجبان ولا بمجنون، وأنه عاقل ويعي ما يقول. فقال له: لا بد من الثأر يا حبيب. فقال حبيب: وما العمل؟ قال القري: اذهب إلى والي طرابلس واشتكي له من هؤلاء القوم (أولاد علي) وبطشهم، واطلب المعونة منه، وأعطاه كمية من الذهب لينتفع وليتزود بها في طريقه. فاشترى حبيب فرساً وعزم على السفر وأوصى أخيه (غيثاً) بتدبر شؤون العائلة حتى يرجع من سفره أو يموت دون ذلك.اتجه حبيب إلى طرابلس ومرَّ على بنغازي وكان اسمها ( مرسى الملح)، ثمَّ استأنف حبيب سفره حتى وصل إلى طرابلس؛ و وصل أمام قصر الوالي فحاول مقابلة الوالي مراراً لكنه لم يستطع ذلك، فلجأ حبيب إلى الحيلة، وذلك أن الوالي كان له ابن صغير يخرج يومياً خارج القصر، وكان يمر من أمام حبيب، فقرر حبيب أن يعطيه بعض من الذهب الذي كان قد أعطاه له (القِرِّي) كهدية، فأخذ الفتى الذهب ودخل القصر وأخبر أمَّه بأمر ذلك الرجل الغريب الذي كان أمام القصر، فنظرت الأم وابنها من أحد شُرُفات القصر فرأت حبيبا ينتظر خارج القصر ورأته أيضاً وهو يلبس أفخر الثياب، فعلمت الأم أنه ليس بمتسول، وأنَّ له حاجة كبيرة لابد من معرفتها، فأخبرت الأم زوجها الوالي بالخبر، فقام الوالي باستدعاء حبيب وسأله عن حاجته، فقال حبيب:
    نا بوي يا بي محمـــود ** مقــــتول ظلم ماله اجنـــاية
    المـــير في الوطن محســــود ** ذلوه ناســـــا رعـــايا
    ثم أخبر حبيب الوالي بكل ما يلقوه (من أولاد علي)، فسأله الوالي عن حاجته تحديداً، فقال حبيب: أريد تجريدة مكونة من الأسلحة والعتاد والفرسان، فلبّى الوالي طلبه وأرسل معه جيشاً قوامه ألف مقاتل منهم الفرسان ومنهم المشاة؛ كان أغلبهم من قبائل تاجوراء وزليتن ومصراتة ذهب جيش التجريدة مع حبيب واتجه إلى درنة، فلما قَرُبَ الجيش من مناطق الجبل الأخضر أمرهم حبيب بالتوقف والمكوث في مكان حدده لهم، وذهب مسرعاً إلى أحياء (نجوع) أولاد علي للبحث عن القري، وإخباره بالخبر، وإخراجه هو وأهله من المكان الذي ستحدث فيه الحرب، وحتى لا يحصل لهم ما يكره، حيث أن القِرِّي كان يقطن في حي قريب من أحياء قبيلة أولاد علي كان فرسان أولاد علي يصولون ويجولون في تلك المنطقة تأهُّباً لأي خطر، فقام حبيب بالتنكر بزي مغربي وكأنه رجل من المغرب حتى لا يشك الفرسان به، ودخل الحي الذي يقطنه (القِرِّي)، و وجده وقال له: إني أود أن ألعب معك السيجة (الخربقه )، فلعب حبيب مع القرِّي السيجة وكان فرسان أولاد علي ينظرون إليهما، وكان القرِّي قد عرف حبيباً؛ إلا أنه ادعى بأنه لا يعرفه، فقال حبيب للقرِّي:
    ظنَّك إن جت جور مية ** غير بالمتع والشــــرابي
    وهي سلافاتها عشر مية ** من غير طارشات النقابي
    إن جت للشبيكة عشية ** ظنك اتضاوي الغــــرابي
    )جور مية: تجريدة بالتركي، عشر مية: أي عشر مئات، أي ألف فارس، الشبيكة: منطقة قرب أحياء أولاد علي، الغرابي: المنطقة التي يوجد فيها أحياء أولاد علي(.
    فرد القري على حبيب قائلاً:
    ريت الثلم وين ما هدم ** هو مقحزه هو امباته
    وجا للمخيلي ورسم ** وجن يلعبن رايداته
    في الليل وقت ما الفجر علَّم ** في نوم العدو هاجماته
    كان هذا النقـــاش بالألغــاز بين حبيب والقري حتى لا يفهمه فرسان أولاد علي الذين كانوا يراقبونهما عن قرب، وكان رد القرِّي على حبيب بأن لا يسلكوا طـــريق (الشبيكة) الوعــرة وأن يسلكوا طريق منطقة (الثلم) وأن يبيتوا فيها، ثم يسلكوا طريق منطــقة المخيلي المُسَــطَّحة، وأن يُغــــيروا على أحـــياء (أولاد علي) وقت الفجر.
    فاستصوب حبيب هذا الرأي السديد وقال للقري:
    يا شيخ ما كنت ذهَّاب ** ولا فيك شي من اللياشة
    خــذها علي زينة الداب ** وخلي النــسا عالدباشة
    را ايقابلك دير واركـــاب ** وحــلابة في هشاشة
    خلي حشوها فيه ذهاب ** بعيد من كشيش الحناشة
    أخبره حبيب في هذا اللغز الشعري بأن يأخذ فرسه وإبله- وهما المقصودان ب(زينة الداب)- وأن يأخذ نسائه وأبنائه مع أمتعتهم قبل قدوم الجيش بفرسانه ومشاته، حتى لا يتأذوا من القتال الذي سيحصل.ذهب حبيب وأخبر أبناء عمومته من الحرابي بقدوم الجيش، وجهَّزهم للذهاب إلى جيش التجريدة( أي المرتزقه) حتى يكونوا جنباً إلى جنب ضد أولاد علي، فنضَّم حبيب ومن معه الجيش، وبينما هو ينظم الجيش قال له قادة قبائل (تاجوراء وزليتن ومصراتة) بأن الأمر جلل؛ وفيه حياة أو موت، فماذا تعطينا إن انتصرنا أو خسرنا؟، فقال لهم حبيب:
    اللي ايعيش معانا انهنُّوه * * وايبات في احدود الغوايا
    واللي ايمـــوت مال انفــادوه * * والله غفَّـــــار الخطايا
    ومعنى كلامه أن الذي يبقى على قيد الحياة فإنه سيعيش معنا في درنة ونقاسمه مما نملك، وإنَّ الذي يُقْتَل في هذه المعركة فإنَّا سوف ندفع دِيَّته والله غفور رحيم.
    واتجهوا نحو الثلم، ثم المخيلي، ثم الغرابي (مكان أحياء أولاد علي)، فأغار الجيش على أولاد علي وحصلت مقتلة عظيمة بين الطرفين أسفرت عن انتصار جيش التجريدة (جيش المرتزقه ) وجيش الحرابي، وارتبك أولاد علي واختُل توازنهم وتفرَّق شملهم وولوا الأدبار وهربوا إلى مناطق تقع في أقصى شرق برقة – وهو ما تُعرف الآن بمناطق السلوم وسيدي براني ومطروح التابعة لمصر، واستقرَّ أغلبهم فيها حتى هذا الوقت ذهب حبيب مع عشيرته المقربين من إخوته وأبناء عمومته ليبحثوا عن (النعيعيس) ويدركوا ثأرهم منه، وبينما هم في الطريق إذ بامرأة طاعنة في السن سقطت بهودجها (كرمودها) من على الجمل وهي من قبيلة أولاد علي، فاستغاثت المرأة بحبيب وطلبت منه المساعدة، فساعدها وركَّبها في الهودج، وأراد الانصراف فإذ بالمرأة تناديه وتسأله: “من أنت؟، فإنَّي أود مكافأتك”- ولعلها كانت تظنه من قومها،
    فقال لها حبيب:
    نا اللي انجيب التجاريد ** ونا اللي اندل الصفافي
    ونا اللي انخلي الكراميد ** فوق من العجايز مكافي
    فقالت له: أنت حبيب؟. قال: نعم. فأهدته ركاباً من ذهب، وقالت له: أنت أولى به منَّا.
    ثم سار حبيب وعشيرته المقربين للبحث عن النعيعيس، حيث أن حبيب قال لهم: من يقتل النعيعيس له برنس (برنوس) وخاتم زعامة العبيدات- وهم ابناء عبد المولى وإخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته. فذهب القوم كلٌ يبحث عن النعيعيس، فأدركه (غيث)- وهو أخٌ لحبيب- فقتله وقطع رأسه وجاء به إلى حبيب، ففرح حبيب ومن معه بمقتل النعيعيس، وأهدى حبيب البرنس والخاتم إلى غيث وقال له: أنت من الآن هو زعيمنا، فصارت الزعامة في قبيلة العبيدات لأبناء غيث حتى وقتنا الحاضر، ولا زالوا يحتفظون بالبرنس والخاتم حتى وقتنا الحاضر، وذلك لاعتزازهم بما صنع جدهم.
    رجع حبيب إلى درنة وأعطى المرتزقه من قبائل (تاجوراء ومصراتة وزليتن) ما كان وعدهم به من ومال للاحياء وديه للموتي والذين لا يزالون حتى وقتنا الحاضر يشاطرون قبيلة العبيدات في درنة، وتم إنشاء حضارة جديدة في درنة مغايرة لأي مدينة في المنطقة الشرقية مُزِجَت بين قبائل الشرق والغرب وقبائل عربية أخرى قادمة من الأندلس. والذي يأتي إلى درنة يلاحظ هذا المزيج المُبْهِر والرائع بين هذه القبائل.
    وللعلم؛ فإني أقول بأن قبيلة (أولاد علي) كان لها دور كبير وفعَّال في مقاومة الاحتلال الإيطالي لليبيا، وكانت أيضاً من القبائل السبَّاقة لمساعدة المجاهدين الليبين في قتالهم ضد العدو الإيطالي، وكانت أيضاً تَمُدُّ المجاهدين باللباس والطعام والسلاح والعتاد، حتى أن العدو الإيطالي زمن الاحتلال تضايق منهم كثيراً ومن إمداداتهم التي لم تنقطع؛ فقرر وضع سياج عازل بينهم وبين المجاهدين يمتد إلى مئات الكيلومترات ليصرفهم عن المجاهدين.

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