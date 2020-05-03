«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل درنة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية ممن الحادية عشر صباح اليوم الأحد إلى الخامسة مساء.

وفيما يخص حالة الطقس على ميناء طرابلس، فأوضح المركز أن السماء ستكون صافية مع احتمالية ظهور بعض السحب، والرياح تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدات، وارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر، فيما سيكون الموج خفيفا، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

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أما ميناء بنغازي، فستكون السحب قليلة، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 مترا، والموج حفيف، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

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