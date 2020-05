قال عبد الرحمن الشاطر، عضو ما يسمى بمجلس الدولة، السبت، إن ‏التمسك بالاتفاق السياسي كإطار لحل الأزمة الليبية جيد ولكنه لم يعد ممكنا بسبب غياب مجلس النواب المنقسم الى مجموعات ولا يملك أيا منها النصاب فضلا عن تعنت كل منها، حسب تعبيره.

وأضاف الشاطر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب وضع مشروع الدولة ما بعد القضاء على حفتر، مؤكدا أن هذه المهمة موكولة لمجلسه، حسب قوله.

The post الشاطر: التمسك بالاتفاق السياسي لم يعد ممكنا بسبب الانقسامات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24