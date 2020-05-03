كرموس: المجتمع الدولي لا زال منقسماً بشأن الأزمة الليبية ويمارس النفاق السياسي

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن المجتمع الدولي لا زال منقسماً بشأن الأزمة الليبية كل حسب مصلحته ونصيبه من الكعكة ما نتج عنه تعارض في الرؤى والدعم لأي من طرفي الصراع في ليبيا بل وأحياناً ممارسة النفاق السياسي حسب تعبيره.

كرموس قال في تصريحات لموقع “عربي21” القطري : “فمثلا روسيا، هي في صراع مع نفسها بين دعم الديكتاتور حفتر كما هو شأنها وبين دعم الشرعية الوفاق التي تدعمها تركيا الحليف القوي لروسيا”.

واختتم بالقول أن ما وصفه بـ”مشروع حفتر العسكري” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بدأ ينهار كما هو واقع الآن حسب زعمه، مضيفاً بأنه لا مانع من اتخاذ مواقف دولية استباقية ربما تحفظ ماء الوجه مستقبلاً وإذا لاح في الأفق تفوق “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ستجد المساعدات والاعترافات به لا حد لها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية