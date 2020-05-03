حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين، من رياح شمالية غربية قوية على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة،اليوم الأحد.

وعلى ميناء طرابلس، السماء ستكون صافية مع احتمالية ظهور بعض السحب، والرياح تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدات، وارتفاع الموج بين 0.25 و0.75 متر، فيما سيكون الموج خفيفا، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

أما على ميناء بنغازي، فستكون السحب قليلة، وسرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يصل إلى 1.25 مترا، والموج حفيف، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.

The post الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية على ساحل درنة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24