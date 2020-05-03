وزارة العمل: بصدد اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية المتعثرة

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أنها بصدد اعتماد عدد من الملاكات الوظيفية المتعثرة والتي خالفت المعايير القانونية في بعض بنودها وذلك بعد الدراسة والتعديل وفق حجم العمل ومعدلات الأداء المقررة لمنع الزيادة في الوظائف الشاغرة.

وأكدت الوزارة عبر مكتبها الإعلاميأنها لم تتسلم الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات العامة مطالبة كافة الوحدات بإحالة هياكلها التنظيمية وملاكاتها الوظيفية للوزارة للاعتماد الوظيفي ومن ثم إحالتها على الجهات المالية المختصة.

وأكدت الوزارة أنفريق الخدمة المدنية بإدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية ومكتب الشؤون القانونية قاموا بجهود كبيرة لدراسة وبحث الحلول للتعثرات التي تواجه اعتماد الملاكات الوظيفية رغم ظروف الحرب وتهديدات فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة العمل والتأهيل قامت خلال الأربع الأشهر الأولى من العام الحالي 2020 باعتماد عدد ( 79 ) ملاك وظيفي أغلبها اعتماد مبدئي كوظائف منها وزارة التعليم والهيئة العامة للتعليم التقني والفني باعتبارهما أكبر الملاكات الوظيفية المعتمدة خلال هذا العام .