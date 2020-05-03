أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بدء عمليات المسح العشوائي وسحب العينات للكشف عن فيروس كورونا في مدينة بنغازي

وأكدت اللجنة أنه جرى تجهيز فرقللنزول داخل المناطق السكنية وسحب عينات عشوائية ذلك في إطار الخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية الاستشارية لوباء كورونا

وقال مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات عبدالغفار المنفي “نعمل على هذه الخطة منذ إسبوع تقريبا بحيث تغطي العينة العشوائية جميع أنحاء بنغازي وهي طريقة إحصائية معروفة ومستخدمة على مستوى عالمي تستعملها أكبر الشركات العالمية في الدراسات الميدانيةمضيفا “اعتمدنا في هذه الدراسة على التعداد السكاني لسنة 2016 وهو آخر تعداد سكاني رسمي وأجرينا من خلاله ( إسقاطات ) تحمل البيانات لكل حي وكل منزل كم يحمل من أسرة وكم عدد أفراد كل منزل من حيث أعداد السكان والنوع وهو ما ساعدنا كثيرا في هذا المسح العشوائي ورسم الخريطة النهائية للعينات”.

وأكد المنفي أن “هذا المسح يعتبر للحالات العامة وهو يستهدف كل الأعمار من كلى الجنسين” مردفا أنه جرى بالأمس البدء بخمسة فرق في الميدان بمنطقة “السلماني الشرقي والسلماني الغربي وبن يونس وعمارات السبخة ” وتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية وجرى سحب العينات بحسب التوزيع الديموغرافي حيث تم سحب 50 عينة من جميع الشرائح وستستمر إلى حين سحب عدد 600 عينة.