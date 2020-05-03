التكبالي: أردوغان يعتبر ليبيا جزءا من مشروعه الإخواني

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن الرئيس التركي رجب أردوغان كان ولا يزال يعتبر ليبيا جزءاً من المشروع الإخواني الذي يسيطر عليه.

وقال التكبالي، في تصريحات لصحيفة «البيان»: “بعد أن أطلق الجيش عملية الكرامة في مايو 2014، كان الدعم التركي يصل إلى الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد ومنها المنطقة الشرقية التي كانت ترزح تحت سطوة الجماعات الإرهابية المتحالفة مع «الإخوان»”.

وأضاف “أريد لهذه الجماعات أن تكون ثغرة في جدار الأمن القومي المصري، كما كانت تركيا عرابة منظومة فجر ليبيا الإرهابية التي انقلبت على نتائج الانتخابات وسيطرت على العاصمة، وهذا الاندفاع التركي لم يأت من فراغ وإنما خدمة لمصالح متعددة”.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قد أعلن أمس السبت، ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 249 شخص.

وقال عبد الرحمن إن المرصد وثق مقتل 26 عنصر من مرتزقة أردوغان خلال معارك مع قوات الجيش على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد معارك عنيفة على مدار الساعات والأيام القليلة الفائتة.

وأوضح عبد الرمن أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا ارتفع إلى 249 مقاتل، مؤكدا أنهم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، موضحا أنهم قتلوا خلال الاشتباكات بمحاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وشدد عبد الرحمن على تواصل عملية نقل المرتزقة مؤكدا وصول دفعات جديدة منهم وكشف وجود استعدادات لإرسال دفعات جديدة.