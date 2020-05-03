اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو لحماية الصحفيين

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بمناسبة العيد الدولي للصحفيين أنه فى الوقت الذي يحتفل العالم والصحافيين بهذا اليوم العالمي يتعرض فيه الصحفيين الليبيين ، لتصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء ألقسري من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد في ظل إستمرار حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وضعف منظومة العدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.

واعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان صادر عنها عن تضامنها الكبير مع الصحفيين والإعلاميين الضحايا والمتضررين جراء الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكب بحقهم، وتؤكد على أن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في ليبيا انتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير في ليبيا ، خصوصا أمام تكرّر وتصاعد هذه الانتهاكات والاعتداءات والمحاولات التضييق على حرية الصحافة والإعلام في ليبيا.

و اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ملفُ حرية الصحافة والإعلام وضمان وتعزيز حرية التعبير والعمل الصحفي ودفاع عنها من أبرز الملفات والقضايا الرئيسية التي تعمل عليها، فيما يتعلق برصد وتوثيق ومتابعة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية ، والعمل علي الحد منها ووقفها من خلال المكاشفة بهذه الجرائم والدعوة لمحاسبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي باتت متفشية في ليبيا، نتيجة غياب العدالة والملاحقة القضائية وسط توسع دائرة العُنف والانتهاكات الجسيمة الموجه ضدَّ الصحفيين وغيابٍ للحُريات الإعلامية المنشودة في ليبيا .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الإلتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.