طرابلس..البحث الجنائي يلقي القبض على مطلوبين

تمكن اعضاء التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس من القبض على تشكيل عصابي من الخارجين عن القانون يقوم بسرقة منازل المواطنين بطريق المطار طرابلس.

وأضاف البحث الجنائي طرابلس أنه تم وضع كمين للقبض على المجرمين ضعاف النفوس يقومون بسرقةالاحياء السكنية بطريق المطار وبعد التحقيق معهما اعترفا واحيل لجهات الاختصاص ، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بحسب وكالة أنباء طرابلس أنها لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون ، وستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وممتلكاتهم في مدينة طرابلس وضواحيها.