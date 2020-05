التكبالي: أردوغان لا يزال يعتبر ليبيا جزءا من مشروعه الإخواني

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان ولا يزال يعتبر ليبيا جزءاً من المشروع الإخواني الذي يسيطر عليه.

وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية، أن الدعم التركي كان يصل إلى الجماعات الإرهابية في مختلف مناطق البلاد، لافتا إلى أن تركيا كانت عرابة منظومة فجر ليبيا الإرهابية التي انقلبت على نتائج الانتخابات وسيطرت على العاصمة، وهذا الاندفاع التركي لم يأت من فراغ وإنما خدمة لمصالح متعددة.

