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موظفو «الخدمات العامة» في طرابلس يحتحجون على تأخر المرتبات

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة الخدمات العامة في طرابلس، اليوم الأحد، قيام عدد من العاملين بالشركة بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر.

وطالب العمال بحقوقهم، وأبدوا تعجبهم من الإضرار بهم «في كل مناسبة بعكس موظفي الشركات الأخرى»، مضيفين أن « الصبر والتحمل على تقصير بعض الجهات لم يأتي بجديد»، حسب صفحة للشركة في طرابلس على موقع «فيسبوك».

وأوضحت أن المرتبات المتأخرة تخص شهور: يناير وفبراير ومارس فضلا عن راتب شهر نوفمبر، مؤكدة أن العمال يؤدون وظائفهم في «في ظل ظروف صعبة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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