امغيب: الأوروبيين أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم

ليبيا – توقع عضو مجلس النواب سعيد إمغيب أن يعلن القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر مجلساً عسكرياً تناط به إدارة البلاد على أن يتولى المشير رئاسته.

إمغيب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”اليوم الأحد رأى أن هذا المجلس سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية ومن حقه التدخل وإدارة كل ما يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها ومنها النفط.

كما توقع أن يحظى المجلس الجديد بقبول دولي، مؤكداً أن الأوروبيين يسعون وراء مصالحهم وهم أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم وبالتالي سيسهل عليهم الاتجاه إلى جنوب أوروبا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشير حفتر فرض أمراً واقعاً جديداً بمقتضاه يسحب الشرعية من حكومة الوفاق ويسقطها ولا تجد تركيا كياناً تدعمه.

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