عقد الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى اجتماعًا ضم مسؤولي مراكز ووحدات علاج الأورام في مدن طرابلس ومصراته وصبراته، لمناقشة احتياجات مرضى الأورام في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية لهم بالخارج، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحظر الطيران والتجوال.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أكدمدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود أنه جرى اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لتوفير احتياجات المراكز، كما تم اعتماد برنامجًا علاجيًا جديدًا لعلاج الحالات المرضية بالداخل .