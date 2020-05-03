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الميهوب: إخوان ليبيا المنبوذون جزء من حزب أردوغان التركى

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب طلال الميهوب، على أن أطماع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ليبيا كثيرة ومتعددة.

وفى تصريحات صحفية، قال الميهوب إن “أردوغان بادر بالتدخل العسكرى دعمًا لحكومة الميليشيات ولجماعة الإخوان التى يرى فيها أداة لتحقيق الاختراق الكبير”.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب الليبى، إخوان ليبيا الذين أصبحوا منبوذين داخل بلادهم، ما هم إلا جزء من منظومة حزب إخوان تركيا “العدالة والتنمية” الذى ينتمى إليه أردوغان، موضحًا أن ذلك لأسباب عقائدية وتنظيمية ولحسابات اقتصادية وسياسية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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