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الرعيض: حكومة الوفاق لن تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن حكومة الوفاق لن تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

الرعيض وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أعرب عن رفضه للطرح الذي يقول:” أن خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي وحكومة الوفاق ستؤدي لفرط عقد التحالف القائم بين تلك الحكومة وبين عدد كبير من الميليشيات المسلحة التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام القوات المسلحة لدخول العاصمة”، معتبراً أنه يجافي الحقيقة حسب تعبيره.

وأضاف:” حكومة الوفاق لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر خاصة أن إعلانه حول التفويض لم يلق أي تأييد دولي ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاص حكومة الوفاق بعملية تصدير النفط”، على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • واضح انك حمار حصاوى فالعالم يعترف بشرعية مجلس النواب والذى يحق له منح الثقة او رفض اى حكومة والصخيرات انتهى ذاتيا ومنتهى الصلاحية وكل ما نتج عنه فهو والعدم سواء كما ان التوافق انتهى باستقالة 4 اعضاء من المجلس .
    والعالم يعترف بالامر الواقع ولانك حمار حصاوى وغبى قوى فانه يكفى ان تستخدم دولة كبرى واحدة بمجلس الامن حق الفيتو لمنع التجديد لحكومة الوفاق واسقاطها ووقتها سيتمكن الجيش الوطنى من الحصول على عائدات النفط وقضى الامر يا حمار

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