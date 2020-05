أخبار ليبيا24 التغرير بالمراهقين والمندفعين سمة موحدة لدى التيارات الإسلامية السياسية والجهادية على حد سواء فهي تلبس كل أعمالها الثوب الديني وتجعل كافة جرائمها أعمالًا بطولية وفيها تقرب من الله وأجر عظيم. خلال الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ 2011 كرس كثيرون أنفسهم تحت مسميات عدة إلى شحذ النفوس والتحشيد للقتال وسفك الدماء عبر القنوات ومواقع […]

