«صحة الوفاق»: توفير احتياجات مراكز علاج الأورام في طرابلس ومصراتة وصبراتة

قررت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، توفير احتياجات مراكز ووحدات علاج الأورام الواقعة في مدن طرابلس ومصراته وصبراتة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد برنامج علاج جديد لعلاج الحالات المرضية بالداخل، خلال لقاء جمع وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى مع مسؤولي مراكز ووحدات علاج الأورام، حسب صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وناقش الاجتماع احتياجات مرضى الأورام في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية لهم بالخارج، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم وتطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بحظر الطيران والتجوال.

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