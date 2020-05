أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأحد، أنه فى الوقت الذي يحتفل فيه العالم والصحافيين باليوم العالمي لحرية الصحافة يتعرض فيه الصحفيين الليبيين، لتصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مثل هذه الجرائم عادةً ما تُوثقُ ضدَّ مليشيات و جماعات مسلحة مجهولة الهوية وحتى إن عُرفت لا تستطيع الأجهزةُ الوقوف أمام سطوة وهمجية الجماعات المٌسلحة.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين، تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا.

The post منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24