درنة تطلق مبادرة التعليم عن بُعد لرياض الأطفال

أطلق في مدينة درنة برنامج “غيث العقول” الذي يهدف للتعليم عن بعد بإشراف ومتابعة مكتب التعليم المبكر في المدينة وضواحيها مستهدفا عددا من رياض الأطفال.

ويأتي إطلاق برنامج غيث العقول امتدادا لمهرجان ياسمين درنة الذي انعقد في منتصف مارس الماضي بمشاركة عدد من رياض الأطفال كروضة المجد والزهور وبراعم الأمل وغيرها، حيث يسهم البرنامج الذي تم فيه تدريب الأطفال من قبل معلمات النشاط في تعزيز اللغة العربية وقدرة الطفل على الأداء الجيد للغة وتقديم الحكمة والفائدة من خلال سرد مجموعة من القصص.

وانطلقت مبادرة مكتب التعليم المبكر بإنشاء غرفة عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر هذه القصص وتعزيز ثقة الأطفال وليكتسبوا مهارات أفضل في التعلم وفي فن الإلقاء.

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