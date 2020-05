أفاد مكتب الإعلام التابع لما تسمى بعملية بركان الغضب، الأحد، أن طيران الوفاق استهدف حافلة تقل عناصر تابعة للجيش قرب منطقة القريات.

The post طيران الوفاق يستهدف حافلة تقل عناصر تابعة للجيش قرب منطقة القريات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24