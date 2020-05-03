«الرعيض»: قطع إمدادات النفط لن يسمح لـ«حفتر» بدخول طرابلس

زعم عضو مجلس النواب المنشق في طرابلس، محمد الرعيض، أنه يستبعد حدوث أي انشاقات بين حكومة فائز السراج والمليشيات المنضوية تحت تلك الحكومة بسبب قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي بطرابلس عنها، في الوقت الذي يتقاضى فيه عناصر المليشيات مكافآت مغرية.

وقال «الرعيض»، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أستبعد أن تؤدي خطوة قطع عائدات النفط عن المصرف المركزي بطرابلس وحكومة الوفاق لفرط عقد التحالف القائم بينها وبين عدد كبير من القوات التي تقاتل معها مقابل الحصول على مكافآت مالية مغرية، مما يفتح الطريق أمام خليفة حفتر لدخول العاصمة.

وادعى “الرعيض”، إن حكومة السراج لم تتأثر بأي إجراء مستقبلي يتخذه حفتر، خاصة أن إعلانه حول “التفويض” لم يلق أي تأييد دولي، ولم تتم الإشارة بأي درجة لتغيير القرارات المتعلقة باختصاصات الحكومة في عملية تصدير النفط.