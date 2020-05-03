وزير الخارجية المصري يتناول مع نظيره الإيطالي مستجدات الوضع في ليبيا

تناول وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر تطورات الأوضاع في ليبيا خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الأحد من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة لـ«تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو استعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة».

وأول أمس الجمعة، بحث السفير المصري في بريطانيا طارق عادل، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، تطورات الوضع في ليبيا.

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