وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي سُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيطاليا “لويجي دي مايو”، بحثا خلاله سُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، وسبل التوصل إلى تسوية تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو استعادة الأمن والاستقرار والقضاء التام على ما تشكله التنظيمات الإرهابية من تهديد لأمن المواطن الليبي والمنطقة بصفة عامة

