اعتقال سادس صحفي تركي بسبب تغطية جنازة ضابط قتل في ليبيا

العنوان_إسطنبول

أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق الصحفي بيرغون إرك أيسرر، بتهمة الكشف عن هوية ضابط مخابرات تركي توفي في ليبيا، حسبما ذكر موقع “أحوال” التركي، اليوم الأحد.

واعتقلت قوات الأمن التركية عدة صحفيين بتهمة تغطية جنازة ضابط في منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT)، مع صور للحدث.

ولا يمكن استجواب أكارير بسبب تقريره لأنه كان يعيش في المنفى، وفقًا لتقارير الصحف التركية.

وقال أكارير في عدة تغريدات إنه لم يكذب أو يخطئ في الإبلاغ عن أي أخبار، وأنه لن يخيفه مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية.

وأمس السبت قررت السلطات في تركيا ضم صحفى آخر إلى قضية مقتل ضباط جهاز الاستخبارات في ليبيا، وأصدرت مذكرة ضبط وإحضار للكاتب الصحافي في جريدة “بيرجون” المعارضة، إرك أجارير، في القضية ألقي فيها القبض على 3 صحافيين من موقع “OdaTV” وصحافي من جريدة “يني تشاغ”.

ملف القضية يعود إلى نشر عدد من المواقع الإخبارية معلومات عن عناصر جهاز الاستخبارات التركية الذين قتلوا خلال مواجهات مسلحة في ليبيا، ودفنهم سرا بعد عودة جثامينهم إلى تركيا.