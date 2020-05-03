كرموس: إذا لاح في الأفق تفوق «حفتر» سنجد المساعدات والاعترافات به لا حد لها

قال عادل كرموس، عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، إن المجتمع الدولي لا زال منقسماً بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف كرموس، في تصريحات لموقع «عربي 21» الإخواني والممول من قطر: “العالم يتعامل مع ليبيا، كل حسب مصلحته ونصيبه من الكعكة وهو ما نتج عنه تعارض في الرؤى والدعم لأي من طرفي الصراع في ليبيا بل وأحياناً ممارسة النفاق السياسي”، على حد قوله.

وتابع “روسيا، في صراع مع نفسها بين دعم «الديكتاتور حفتر»، كما هو شأنها وبين دعم «شرعية الوفاق» التي تدعمها تركيا الحليف القوي لروسيا”، بحسب وصفه.

وزعم أن ما أسماه بـ«مشروع حفتر العسكري»، بدأ ينهار كما هو واقع الآن، قائلا: “لا مانع من اتخاذ مواقف دولية استباقية ربما تحفظ ماء الوجه مستقبلاً وإذا لاح في الأفق تفوق «حفتر» ستجد المساعدات والاعترافات به لا حد لها”.