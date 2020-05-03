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كرموس: إذا لاح في الأفق تفوق «حفتر» سنجد المساعدات والاعترافات به لا حد لها

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عادل كرموس، عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، إن المجتمع الدولي لا زال منقسماً بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف كرموس، في تصريحات لموقع «عربي 21» الإخواني والممول من قطر: “العالم يتعامل مع ليبيا، كل حسب مصلحته ونصيبه من الكعكة وهو ما نتج عنه تعارض في الرؤى والدعم لأي من طرفي الصراع في ليبيا بل وأحياناً ممارسة النفاق السياسي”، على حد قوله.

وتابع “روسيا، في صراع مع نفسها بين دعم «الديكتاتور حفتر»، كما هو شأنها وبين دعم «شرعية الوفاق» التي تدعمها تركيا الحليف القوي لروسيا”، بحسب وصفه.

وزعم أن ما أسماه بـ«مشروع حفتر العسكري»، بدأ ينهار كما هو واقع الآن، قائلا: “لا مانع من اتخاذ مواقف دولية استباقية ربما تحفظ ماء الوجه مستقبلاً وإذا لاح في الأفق تفوق «حفتر» ستجد المساعدات والاعترافات به لا حد لها”.

الوسوم

الجيش العربي الليبي المجلس الاستشاري المشير خليفة حفتر عادل كرموس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متخلف عقليا عايش فى اوهام ومتصور ان صراصير الخرفان تستطيع ان تهزم الجيش الوطنى المسيطر على تسعون بالمائة من الارض الليبية ويحظى بتاييد شعبى كبير راه العالم بنفسه بعد اعلان المشير ياحقير انتم شوية صراصير حتما سيسحقها الشعب كما حدث فى مصر والسودان رغم انف اردوغان حتى لو جلب كل الارهابيين فى العالم كله فلن ينقذوكم من مصيركم المحتوم اما القبور او السجون فارادة الشعب اقوى من العالم كله وراينا كيف اغلقوا ابار النفط ورفضوا كل المطالبات الدولية ورضخ العالم لارداة الشعب فى النهابة فالخوان ليس لهم بينا مكان

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