الطاهر يناقش مشاكل زلطن في اجتماع مع عميد البلدية وبعض المشايخ

ناقش وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الظاهر المشاكل التي تعاني منها مدينة زلطن في اجتماع مع عميد البلدية وبعض مشايخ ومخاتير المحلات ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الحكم المحلي، إن اللقاء تناول، الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المدينة، وكيفية علاجها، بالتعاون مع الوزارة والمجلس البلدي زلطن، حسب صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك» .

وفي اجتماع سابق مع الطاهر، حدد ممثلون عن البلدية المشاكل التي تعانيها زلطن في: «الحدود الإدارية للبلدية، ومشاكل نقص مياه الشرب، وكذلك نقص عناصر الحرس البلدي، وبعض المختنقات المتعلقة بملفات الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة لافتقار البلدية العديد من المباني الخدمية».

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