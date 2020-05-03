بينت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الحدائق تلقى بلاغا يفيد بمقتلمواطن أثناء مشاجرة بين شخصين بنفس المنطقةموضحة أنتقرير الطب الشرعي يفيد بأن سبب الوفاة عيار ناري وعند استخراج المقذوفة تبين أنها عيار ناري نوع كلاشن كوف

وأوضحت المديرية أنه بالاستدلال مع الشخصين أفاد الأول بأنه عند المشاجرة كان بحوزته سلاح ناري نوع مسدس وبالاستدلال مع الثاني أفاد بأنه كان بحوزته أثناء المشاجرة سلاح نوع (خرطوش)

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال مع الأول داخل القسم اعترف بانه أثناء المشاجرة مع الثاني قد كان بحوزته سلاح ناري نوع مسدس وسلاح ناري نوع بندقية كلاشن كوف واعترف أيضاً باستمرار تبادل إطلاق النار بينه وبين الثاني لمدة نصف ساعة تقريباً بواسطة أسلحة نارية نوع كلاشن كوف، كما أفاد بأنه يوجد في السابق عداوة بينه وبين الثاني، وأن المشاجرة كانت على ثلاث مراحل من قبل أذان المغرب حتى صلاة العشاء كما اعترف بتسليم نفسه إلى مركز شرطة الحدائق عند سماعه بوفاة (المجني عليه)واعترف بأنه قام برماية ما يقارب خمسة عشر إطلاقة من قبل بندقية نوع كلاشن كوف والتي كانت بحوزته وقال بأن الرماية كانت في الأسفل عشوائية ، كما افاد الأول بأن المجني عليه يقيم بالقرب من الثاني وأن المسافة بينه وبين الثاني أثناء تبادل إطلاق النار كانت ثلاثون متر تقريباً .

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال مع الثاني اعترف بأنه أثناء الواقعة كان بحوزته سلاح ناري نوع بندقية كلاشن كوف مؤكدا استمرار تبادل إطلاق النار بينه وبين الأول لمدة نصف ساعة، وأفاد بأنه أثناء تبادل إطلاق النار كان المجني عليه واقفاً خلفه وان الشخص الأول هو من قام بالرماية ضده وبتقنين كافة الإجراءات من قبل أعضاء التحريات وباستحضار جميع أسلحة الجريمة وتحريزها بالمحضر وهي “سلاح ناري نوع كلاشن كوف روسية عدد اثنين مخازن قنبلة يدوية مقذوف عيار ناري سلاح ناري نوع مسدس تركي سلاح ناري نوت كلاشن كوف اسرائلية بدون مخزن” تبين بأن كل منهما ليس لديه تراخيص بالسلاح المذكور وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العامة.